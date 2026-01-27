Украина в нынешнем состоянии не соответствует тем требованиям, которые необходимо выполнить для вступления в Европейский союз, заявил премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров в эфире канала «Россия-24». Он добавил, что «отсутствие всякого сбалансированного бюджета» является одним из препятствий.
Ни по одному из <...> параметров киевский режим не подходит для вступления в ЕС. Это все прекрасно понимают, — сказал Азаров.
Экс-премьер указал, что одним из ключевых моментов является несоответствие украинских товаров стандартам европейского рынка, что создает проблему интеграции украинской продукции в общую экономическую систему ЕС. Другим препятствием являются нерешенные территориальные споры, которые препятствуют процессу присоединения.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о возможном принятии в Евросоюз новых государств, включая Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию, до 2030 года. Она подчеркнула, что членство в сообществе представляет собой «гарантии безопасности» для Киева.