27 января 2026 в 14:58

В США расшифровали послание Медведева по стратегическому вооружению

Newsweek: заявления Медведева указывают на ожидание ответа США по ДСНВ

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что США не ответили на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях, показывают: Москва ждет реакции Вашингтона, пишет Newsweek. В материале отмечается, что его слова прозвучали в контексте обсуждения будущего договора СНВ-3.

По оценке аналитиков, комментарии Медведева свидетельствуют о том, что Россия рассчитывает услышать позицию администрации Дональда Трампа в ближайшее время — до формального истечения срока действия документа. Эксперты утверждают, что заявления замглавы СБ прозвучали на фоне свежих данных опроса YouGov. По результатам исследования, подавляющее большинство граждан США поддержали идею заключения нового соглашения с Россией в сфере стратегических вооружений.

Опрос, как уточняет Newsweek, охватывал респондентов разных политических взглядов. Эта деталь, по мнению аналитиков, подчеркивает значимость темы контроля над вооружениями для американского общества.

Ранее Медведев заявил, что российская сторона не получила от Вашингтона официального ответа на предложение президента Владимира Путина по ДСНВ. По его словам, продление соглашения могла бы стать большим шагом в сторону глобальной безопасности.

