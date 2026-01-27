Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 15:56

Россиянам рассказали, как правильно чихать

Роспотребнадзор: при чихании необходимо использовать бумажную салфетку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

При чихании всегда необходимо использовать влажную салфетку, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. По мнению специалистов, главная задача — уменьшить «облако» вирусных частиц.

При чихании в воздухе распространяются микрокапли слюны и респираторных выделений больного человека, которые содержат вирусы и бактерии. Кроме того, микробы могут оставаться на окружающих поверхностях и предметах обихода в течение длительного времени, что увеличивает риск заражения других людей, — рассказали в ведомстве.

После чихания салфетку необходимо выбросить, а не продолжать носить в сумке или кармане. Специалисты отметили, что человек может стать заразным еще до появления первых симптомов заболевания.

Ранее дерматовенеролог Мария Кызымко рассказала, что человеку достаточно мыть руки примерно пять — восемь раз в день. Она напомнила, что такая гигиена обязательна перед едой и приготовлением пищи, а также после посещения туалета.

Роспотребнадзор
заболевания
заражения
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто может помочь российской армии в освобождении Харькова
Первый за 25 лет концерт группы t.A.T.u. сорвался
Российские военные захватили партию древних американских пулеметов ВСУ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
«Держитесь подальше от США»: экс-глава ФИФА призвал бойкотировать ЧМ-2026
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.