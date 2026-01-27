Россиянам рассказали, как правильно чихать

При чихании всегда необходимо использовать влажную салфетку, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора. По мнению специалистов, главная задача — уменьшить «облако» вирусных частиц.

При чихании в воздухе распространяются микрокапли слюны и респираторных выделений больного человека, которые содержат вирусы и бактерии. Кроме того, микробы могут оставаться на окружающих поверхностях и предметах обихода в течение длительного времени, что увеличивает риск заражения других людей, — рассказали в ведомстве.

После чихания салфетку необходимо выбросить, а не продолжать носить в сумке или кармане. Специалисты отметили, что человек может стать заразным еще до появления первых симптомов заболевания.

Ранее дерматовенеролог Мария Кызымко рассказала, что человеку достаточно мыть руки примерно пять — восемь раз в день. Она напомнила, что такая гигиена обязательна перед едой и приготовлением пищи, а также после посещения туалета.