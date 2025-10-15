Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:31

Дерматовенеролог раскрыла, сколько раз в день нужно мыть руки

Дерматовенеролог Кызымко: руки нужно мыть около пяти — восьми раз в день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человеку достаточно мыть руки примерно пять –– восемь раз в день, заявила LIFE.ru дерматовенеролог Мария Кызымко. Она напомнила, что такая гигиена обязательна перед едой и приготовлением пищи, а также после посещения туалета.

Медицина рекомендует придерживаться следующего правила: важно не количество раз, а качество самого процесса мытья рук. Но в среднем человеку достаточно мыть руки около пяти — восьми раз в день, включая обязательные моменты, — отметила Кызымко.

Она подчеркнула, что частота мытья рук, как правило, зависит от обстоятельств повседневной жизни. Мыть руки необходимо после каждого возвращения домой с улицы, контакта с животными или грязью, кашля, чихания или сморкания. При этом врач предупредила, что чрезмерные процедуры могут вызвать сухость кожи и раздражение.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что для защиты от иерсиниоза, редкой кишечной инфекции, нужно мыть руки с мылом перед едой и после посещения людных мест. Кроме того, важно использовать антисептики, употреблять продукты только после термической обработки, а также тщательно промывать овощи и фрукты.

гигиена
врачи
здоровье
советы
