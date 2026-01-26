Медведев поставил крест на СНВ-4

Заключение нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) не имеет смысла, если оно спровоцирует гонку вооружений, заявил в интервью газете «Коммерсант» заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Комментируя возможное возобновление сотрудничества между Россией и США в области контроля над вооружениями, он отметил, что позитивных сигналов от Вашингтона для возобновления стратегического диалога с Москвой явно недостаточно.

Лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, — указал экс-президент России.

Ранее Медведев отмечал, что растущая нестабильность в мире вынуждает государства уделять больше внимания вопросам собственной безопасности, что может привести к увеличению числа ядерных держав. Он уточнил, что это особенно касается тех стран, которые уже обладают техническими возможностями для создания собственной военно-ядерной программы.

Медведев также отметил, что само существование ядерного оружия в мире создает серьезное эмоциональное напряжение для всего человечества. Однако, по его словам, в этом есть и положительная сторона: оно «проветривает мозги» тем, кто вынашивает опасные геополитические планы.