Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 09:25

Медведев поставил крест на СНВ-4

Медведев выступил против СНВ-4 из-за возможной гонки вооружений

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заключение нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) не имеет смысла, если оно спровоцирует гонку вооружений, заявил в интервью газете «Коммерсант» заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Комментируя возможное возобновление сотрудничества между Россией и США в области контроля над вооружениями, он отметил, что позитивных сигналов от Вашингтона для возобновления стратегического диалога с Москвой явно недостаточно.

Лучше никакого СНВ-4, чем договор, который лишь маскирует взаимное недоверие и провоцирует гонку вооружений в других странах, — указал экс-президент России.

Ранее Медведев отмечал, что растущая нестабильность в мире вынуждает государства уделять больше внимания вопросам собственной безопасности, что может привести к увеличению числа ядерных держав. Он уточнил, что это особенно касается тех стран, которые уже обладают техническими возможностями для создания собственной военно-ядерной программы.

Медведев также отметил, что само существование ядерного оружия в мире создает серьезное эмоциональное напряжение для всего человечества. Однако, по его словам, в этом есть и положительная сторона: оно «проветривает мозги» тем, кто вынашивает опасные геополитические планы.

Дмитрий Медведев
СНВ-3
договоры
США
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли сроки следующей трехсторонней встречи по Украине
Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Трампом
Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.