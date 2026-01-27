Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием

Длительная икота может указывать на рак желудочно-кишечного тракта, заявила «Радио 1» терапевт Анастасия Ремчукова. Она отметила, что при онкологическом поражении человек может страдать от приступов икоты в течение двух недель.

Если икота продолжается на протяжении одной или двух недель, то надо обследовать желудочно-кишечный тракт, чтобы исключить онкологические поражения. Такая может прекращаться и снова начинаться, — предупредила Ремчукова.

Она добавила, что в некоторых случаях длительная икота возникает из-за поражений нервной системы. При появлении этого признака человеку следует обратиться к терапевту — он проведет осмотр и даст дальнейшее направление к более узкому специалисту.

Ранее невролог Светлана Пицуха заявила, что постоянно подергивающееся веко может указывать на прогрессирующий гемифациальный спазм. По ее словам, кровеносный сосуд, находясь близко к лицевому нерву, может сдавливать его и раздражать. В дальнейшем мышечные сокращения могут распространяться на другие области лица.