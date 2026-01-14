Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:48

Невролог объяснила, почему постоянно дергается веко

Невролог Пицуха: веко может постоянно дергаться при гемифациальном спазме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постоянно подергивающееся веко может указывать на прогрессирующий гемифациальный спазм, рассказала невролог Светлана Пицуха. По ее словам, которые передает «Доктор Питер», кровеносный сосуд, находясь близко к лицевому нерву, может сдавливать его и раздражать. В дальнейшем мышечные сокращения могут распространяться на другие области лица.

По словам невролога, дергающееся веко — это также симптом синдрома сухого глаза и конъюнктивита. Глаз может дергаться и при стрессах, и при злоупотреблении стимулирующими веществами, например кофеином и алкоголем, пояснила Пицуха.

Ранее психолог Наиля Бирарова заявила, что на адаптацию к работе после зимних праздников, как правило, необходимо около трех дней. При этом она отметила, что биоритмы людей работают индивидуально и некоторым работникам для восстановления потребуется больше времени.

Кроме того, психолог Артем Тараянц рассказал, что плохое настроение может возникнуть после новогодних праздников из-за злоупотребления алкоголем. Эмоциональный упадок в послепраздничный период может быть связан с переходом в детское состояние под Новый год и необходимостью вернуться во взрослую жизнь.

неврологи
здоровье
болезни
советы
