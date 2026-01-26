«Нет планов»: в Канаде ответили на критику Трампа по сделке Оттавы и Пекина

Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, экономика которого считается нерыночной, заявил журналистам премьер-министр страны Марк Карни. Он пояснил, что Оттава придерживается своих обязательств в рамках альянса с США и Мексикой (CUSMA). Премьер Канады пояснил, что его страна урегулировала с Пекином вопросы сотрудничества в области поставок электромобилей и сельхозпродукции.

У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики, — сказал Карни.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада разрушает сама себя, сотрудничая с Китаем. Он считает, что сделка с Пекином станет одной из худших в истории и это катастрофа. В свою очередь член датского парламента Пелле Драгстед призвал Копенгаген и Евросоюз помочь Канаде на фоне обещаний главы Белого дома ввести против нее пошлины.

До этого Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. Трамп констатировал, что вместо этого страна предпочла сотрудничать с Китаем, который, по мнению политика, «съест их» за год.