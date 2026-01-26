Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 09:54

«Нет планов»: в Канаде ответили на критику Трампа по сделке Оттавы и Пекина

Карни: Канада не намерена заключать сделку с Китаем о свободной торговле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

Канада не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, экономика которого считается нерыночной, заявил журналистам премьер-министр страны Марк Карни. Он пояснил, что Оттава придерживается своих обязательств в рамках альянса с США и Мексикой (CUSMA). Премьер Канады пояснил, что его страна урегулировала с Пекином вопросы сотрудничества в области поставок электромобилей и сельхозпродукции.

У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики, — сказал Карни.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада разрушает сама себя, сотрудничая с Китаем. Он считает, что сделка с Пекином станет одной из худших в истории и это катастрофа. В свою очередь член датского парламента Пелле Драгстед призвал Копенгаген и Евросоюз помочь Канаде на фоне обещаний главы Белого дома ввести против нее пошлины.

До этого Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. Трамп констатировал, что вместо этого страна предпочла сотрудничать с Китаем, который, по мнению политика, «съест их» за год.

Канада
США
Китай
торговые отношения
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли сроки следующей трехсторонней встречи по Украине
Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Трампом
Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.