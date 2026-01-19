Торговля между Россией и США за год выросла на четверть

Торговля между Россией и США за год выросла на четверть Товарооборот России и США за год достиг почти $4 млрд

Товарооборот России и США за год достиг почти $4 млрд (311 млрд рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни. В частности, за январь — октябрь 2025 года показатель вырос на 23,9% в годовом выражении.

Из США в Россию в основном ввозили медицинские инструменты. Общая сумма товарооборота в этой сфере составила $53,9 млн (4,1 млрд рублей). Кроме того, Соединенные Штаты экспортировали в РФ сиропы и соусы на $34,9 млн (2,7 млрд рублей) и приборы для химанализа на $33,8 млн (2,6 млрд рублей).

В свою очередь Россия стала больше поставлять в США азотные удобрения. Экспорт этих товаров достиг $1,1 млрд (85 млрд рублей). Помимо этого, РФ за этот период направила в Соединенные Штаты платину на $732,9 млн (57 млрд рублей) и калийные удобрения на $266,5 млн (20 млрд рублей).

В конце декабря сообщалось, что впервые за всю историю наблюдений импорт из Европейского союза в Россию превысил экспорт из РФ. За первые девять месяцев российская сторона закупила европейских товаров на €21,7 млрд (1,8 трлн рублей), а продала обратно на €22,2 млрд (2 трлн рублей).