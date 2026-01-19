Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 08:10

Торговля между Россией и США за год выросла на четверть

Товарооборот России и США за год достиг почти $4 млрд

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Товарооборот России и США за год достиг почти $4 млрд (311 млрд рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни. В частности, за январь — октябрь 2025 года показатель вырос на 23,9% в годовом выражении.

Из США в Россию в основном ввозили медицинские инструменты. Общая сумма товарооборота в этой сфере составила $53,9 млн (4,1 млрд рублей). Кроме того, Соединенные Штаты экспортировали в РФ сиропы и соусы на $34,9 млн (2,7 млрд рублей) и приборы для химанализа на $33,8 млн (2,6 млрд рублей).

В свою очередь Россия стала больше поставлять в США азотные удобрения. Экспорт этих товаров достиг $1,1 млрд (85 млрд рублей). Помимо этого, РФ за этот период направила в Соединенные Штаты платину на $732,9 млн (57 млрд рублей) и калийные удобрения на $266,5 млн (20 млрд рублей).

В конце декабря сообщалось, что впервые за всю историю наблюдений импорт из Европейского союза в Россию превысил экспорт из РФ. За первые девять месяцев российская сторона закупила европейских товаров на €21,7 млрд (1,8 трлн рублей), а продала обратно на €22,2 млрд (2 трлн рублей).

США
Россия
торговые отношения
таможни
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Штрафы за неисправные и нештатные фары в России могут вырасти в 10 раз
Рублев вырвал победу у соперника в матче первого круга Australian Open
Наступание на купюры в одной туристической стране грозит тюрьмой
«Калашников» раскрыл детали разработки автомата АК-12К для штурмовиков
Пропавшую 10 дней назад женщину обнаружили похороненной у мужа на работе
В Испании увеличилось число жертв схода поездов с рельсов
В домах жителей одного города России погас свет
Хинштейн раскрыл последствия массового налета БПЛА ВСУ на Курскую область
Определена пятерка лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму
Постный грибной суп: идеально на Крещение
В России забили тревогу из-за графиков детских садов
Названа страна, «выручающая» Россию с поставками груш и цитрусовых
«Выглядит крайне странной»: глава Минтранса Испании о ЧП с поездами
Россиян предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить
ДТП в Москве привело к гигантской пробке
В Свердловской области объявили в розыск бывшего замминистра ЖКХ региона
Поликлиники России ждет «революция», которая в разы сократит очередь
Очевидцы засняли захваченную крысами больничную палату
Курица по-капитански: даже грудка будет сочной! Вкусно и без майонеза
В России начнут летать законсервированные самолеты
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.