27 января 2026 в 15:02

Политолог ответил, отвлечет ли шатдаун Трампа от переговоров по Украине

Политолог Дубравский: Трамп не выйдет из процесса по Украине в ближайшие полгода

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
В США ожидается частичный шатдаун — временное прекращение работы правительства, однако он не сможет повлиять на вовлеченность главы Белого дома Дональда Трампа в украинский вопрос в ближайшие полгода, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, Вашингтон остается заинтересованным в продолжении переговоров по урегулированию кризиса на Украине, особенно в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Отвлечет ли шатдаун Трампа от переговоров по Украине? Нет, я думаю, что на данный момент США точно не выйдут из переговорного процесса, по крайней мере, в перспективе полугода. Все завязано на нем. Плюс до промежуточных выборов в конгресс они точно в этом не заинтересованы, потому что республиканской партии хотелось бы принести победу в этом направлении. Что касается частичного шатдауна, действительно, сейчас есть конфликт между демократической и республиканской партиями. Демократы требуют пересмотреть правила работы Министерства внутренней безопасности, которое занимается вопросами миграции. Республиканцы не хотят этого делать. В Сенате, для того, чтобы принять бюджет, нужно 60 голосов. У республиканцев их нет, поэтому ожидается шатдаун, — пояснил Дубравский.

Ранее сообщалось, что вероятность частичного шатдауна в США резко выросла из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию Министерства внутренней безопасности. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где во время рейда против нелегальных мигрантов сотрудник пограничного патруля застрелил мужчину.

