27 января 2026 в 14:56

В Госдуме высказались о желании большинства россиян перезахоронить Ленина

Депутат Камнев назвал хайпом опрос о выносе и захоронении тела Ленина

Георгий Камнев Георгий Камнев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Опрос о выносе и захоронении тела Владимира Ленина является попыткой автора привлечь к себе внимание и заработать популярность, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член президиума и секретарь ЦК КПРФ Георгий Камнев. По его словам, не следует ориентироваться на результаты голосования, в котором участвовала лишь малая доля жителей России.

Удивительно, насколько некоторым людям, похоже, нечем заняться. В стране проблем нет? Или кто-то всерьез считает, что если вынесут Ленина из Мавзолея, так все россияне сразу заживут красиво, богато и счастливо? Нет, не так. Но эти вбросы «а давайте разберемся с Лениным» происходят регулярно — в годовщину его дня рождения, в день его кончины. Видимо, с целью, как говорят сейчас, похайпиться на этой теме, — высказался Камнев.

Он подчеркнул, что Мавзолей — это символ истории, а Ленин — выдающийся человек, который, не щадя себя, боролся за права обычных людей и стремился создать самый справедливый мир. По словам депутата, на этом фоне политик заслуживает уважения и почестей, поэтому он покоится на главной площади России.

Большинство наших сограждан, я уверен, ни за что не согласится разрушать один из главных памятников истории и символов России. Люди у нас очень мудрые, и знают, что те, кто пытается стереть свое прошлое, не имеют будущего. У нашей великой страны будущее есть, и мы в КПРФ будем за него бороться, — добавил Камнев.

Ранее сообщалось, что не менее 59% россиян поддерживают идею перезахоронения Ленина. В то же время, 41% респондентов считает, что тело следует оставить в Мавзолее. Опрос проводился с 19 по 23 января и включал почти 65 тыс. участников.

