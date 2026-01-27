Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:35

В России назвали опасность идеи перезахоронения Ленина

Депутат Малинкович: перезахоронение Ленина может вызвать раскол в обществе

Сергей Малинкович Сергей Малинкович Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Перезахоронение Владимира Ленина может привести к общественным разногласиям, заявил NEWS.ru руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович. По его словам, санкционирование данного шага возможно лишь с согласия ближайших родственников.

Ленин покоится в Мавзолее ниже уровня земли. Он погребен в соответствии с общими канонами захоронения тела человека. Кроме того, надо отметить, что согласие его родных было получено, и любые изменения могут производиться только при их участии. Те люди, которые считают для себя возможным решать судьбу тела Ленина, не будучи его родственниками, просто бестактны. Если бы кто-то попытался провести такое решение, эта необдуманная инициатива вызовет раскол в обществе. Нам сейчас как никогда нужна консолидация, потому что идет завершающий этап специальной военной операции, мы должны быть едины, — высказался Малинкович.

Он подчеркнул, что обществу следует согласиться с решением о нахождении тела Ленина в мавзолее, принятое Верховным Советом депутатов трудящихся. По словам Малинковича, это поможет сохранить связь между СССР и Российской Федерацией, а также между различными поколениями россиян.

Как сообщалось ранее, более половины россиян — 59% — выступают за вынос тела Владимира Ленина из мавзолея и его погребение. В то же время 41% опрошенных считает, что ничего менять не нужно. Исследование проводилось с 19 по 23 января и охватило почти 65 тыс. человек.

Владимир Ленин
Мавзолей
Москва
Россия
