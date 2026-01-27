Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:54

Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Президент России Владимир Путин посетил монумент «Рубежный камень» на Невском пятачке по случаю 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда, передает РИА Новости. Этот плацдарм стал символом стойкости и мужества советских войск в битве за город, а также сыграл важную роль в успехе операции «Искра» в январе 1943 года.

У монумента российского лидера встретили полпред президента в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз, перевязанный черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни музыканта Льва Гурова «Тишина».

Ранее Путин заявил, что Россия не забудет преступлений нацистов, конец которым положила армия СССР. По его словам, память об этом будет содействовать консолидации усилий против ксенофобии, русофобии и антисемитизма. Также президент отметил мужество и стойкость всех, кто не покорился в этих тяжелейших испытаниях.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бессмертным подвигом освобождение блокадного Ленинграда. Она напомнила, что блокада стала тяжелейшим испытанием для сотен тысяч человек, когда гитлеровские войска, планируя захватить и уничтожить город, отрезали его от остальной страны.

Владимир Путин
Ленинград
блокада
мемориалы
Cанкт-Петербург
