Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:47

Неизвестный расстрелял людей из Калашникова в подконтрольном ВСУ городе

Мужчина в Запорожье открыл огонь по прохожим из автомата и покончил с собой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В городе Запорожье неизвестный мужчина открыл огонь из автомата Калашникова по прохожим, передает «Страна.ua». После этого он покончил с собой.

Местные паблики утверждают, что личность нападавшего на данный момент не установлена. По предварительным данным, есть погибшие и раненые в результате инцидента. Официальные власти города пока не выступили с комментариями по поводу случившегося.

Ранее в Кемерово был задержан мужчина, обвиняемый в стрельбе возле ночного клуба, в результате которой погибли два человека. Подозреваемому уже предъявили обвинения по статьям об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 8 ноября у одного из заведений на проспекте Советском. Во время конфликта между двумя группами людей обвиняемый произвел как минимум два прицельных выстрела из огнестрельного оружия.

До этого в Саратове один из сотрудников правоохранительных органов угрожал расстрелом местным жителям. Эти граждане пытались защитить парк «Территория детства» от вырубки деревьев, которая началась вопреки заверениям городской администрации о том, что парк закрыли лишь для полива. Местные жители уверены, что это первый этап застройки парковой зоны.

Запорожье
автоматы
прохожие
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вице-премьер Сербии сравнил ситуацию в Косово с ружьем Чехова
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
В России ужесточат наказание для тех, кто скрывает детей от бывших супругов
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.