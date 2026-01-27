Неизвестный расстрелял людей из Калашникова в подконтрольном ВСУ городе Мужчина в Запорожье открыл огонь по прохожим из автомата и покончил с собой

В городе Запорожье неизвестный мужчина открыл огонь из автомата Калашникова по прохожим, передает «Страна.ua». После этого он покончил с собой.

Местные паблики утверждают, что личность нападавшего на данный момент не установлена. По предварительным данным, есть погибшие и раненые в результате инцидента. Официальные власти города пока не выступили с комментариями по поводу случившегося.

Ранее в Кемерово был задержан мужчина, обвиняемый в стрельбе возле ночного клуба, в результате которой погибли два человека. Подозреваемому уже предъявили обвинения по статьям об убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 8 ноября у одного из заведений на проспекте Советском. Во время конфликта между двумя группами людей обвиняемый произвел как минимум два прицельных выстрела из огнестрельного оружия.

До этого в Саратове один из сотрудников правоохранительных органов угрожал расстрелом местным жителям. Эти граждане пытались защитить парк «Территория детства» от вырубки деревьев, которая началась вопреки заверениям городской администрации о том, что парк закрыли лишь для полива. Местные жители уверены, что это первый этап застройки парковой зоны.