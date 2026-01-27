Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:57

Петербургские пожарные потушили возгорание в местном лицее

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге пожарные потушили возгорание в лицее № 344 в Невском районе, пишет Мойка78 со ссылкой на МЧС России. Огонь охватил три квадратных метра на одном из этажей учебного учреждения.

Всего в ликвидации пожара задействовали четыре пожарные машины. Огонь потушили менее чем за полчаса.

Педагогов, учеников и персонал лицея успешно эвакуировали из здания, рассказали изданию очевидцы. Происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее в Ангарске Иркутской области загорелся торговый центр. По данным МЧС России, от огня спасли пять человек.

До этого в центре Краснодара произошло возгорание в многоэтажке. Из здания эвакуированы 30 человек, среди которых 10 детей. В ликвидации возгорания участвовали девять сотрудников МЧС России и пять пожарных машин.

