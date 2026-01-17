Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 16:27

Пятерых россиян спасли при пожаре в ТЦ

Торговый центр загорелся в Ангарске под Иркутском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Торговый центр загорелся в Ангарске Иркутской области, передает пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, от огня спасли пять человек. Речь идет о ТЦ, расположенном на улице Чайковского, 1а.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в торговом центре. Площадь пожара устанавливается, спасены пять человек, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке потушили пожар в здании бизнес-центра «Игнат». Как передает пресс-служба генерального управления МЧС по Приморскому краю, детали еще устанавливаются, никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек, еще одного спасатели вывели с девятого этажа.

Также масштабный пожар произошел в здании учебно-производственного корпуса Тимирязевской академии в Москве. Возгорание в птичнике площадью 500 квадратных метров началось вечером 12 января. Пламя охватило территорию главного аграрного вуза страны на Лиственничной улице.

