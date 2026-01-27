Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:30

Творожное тесто и горсть ягод. Пеку сочни — нежные лепешки, которые пышут теплом и летом

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Творожное тесто и горсть ягод. Формую сочни — нежные лепешки, которые пышут теплом и летом. Это один из самых простых и душевных рецептов, когда обычные ингредиенты превращаются в волшебную выпечку за считаные минуты.

Получается потрясающая вкуснятина: нежные, воздушные лепешки с бархатистой творожной текстурой внутри, хрустящей золотистой корочкой снаружи и сочными взрывами сладких или кисловатых ягод в каждом кусочке.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, ½ ч. л. ванилина, около 160–180 г муки, свежие или замороженные ягоды (черника, вишня, малина) по вкусу, масло для жарки. Разомните творог вилкой, смешайте с яйцом, сахаром, солью и ванилином. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите мягкое, нелипкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в небольшую лепешку. В центр положите чайную ложку ягод, защипните края, как у маленького пирожка, аккуратно расплющите его ладонью в лепешку-сочень. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяного цвета. Подавайте теплыми со сметаной, сливками или сгущенкой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Протираю ваткой по подошве — больше не скольжу в самый лютый гололед: гениальный лайфхак
Общество
Протираю ваткой по подошве — больше не скольжу в самый лютый гололед: гениальный лайфхак
Взбиваю творог, яйца и ваниль — выливаю в форму. Воздушное суфле без муки на завтрак за 25 минут
Общество
Взбиваю творог, яйца и ваниль — выливаю в форму. Воздушное суфле без муки на завтрак за 25 минут
Рецепт курочки подсказал знакомый повар: просто — но есть необъяснимый шик и классный вкус
Общество
Рецепт курочки подсказал знакомый повар: просто — но есть необъяснимый шик и классный вкус
Ленивые булочки с творогом: целая гора домашних слоек из 4 ингредиентов
Общество
Ленивые булочки с творогом: целая гора домашних слоек из 4 ингредиентов
Возьмите шоколадку и пачку творога: рецепт этого брауни можно передавать по наследству — очень вкусно
Общество
Возьмите шоколадку и пачку творога: рецепт этого брауни можно передавать по наследству — очень вкусно
рецепты
творог
кулинария
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой с горя устроил тусовку в Испании
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Киевлян готовят к сельским туалетам из-за проблем с канализацией
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.