Творожное тесто и горсть ягод. Пеку сочни — нежные лепешки, которые пышут теплом и летом

Творожное тесто и горсть ягод. Формую сочни — нежные лепешки, которые пышут теплом и летом. Это один из самых простых и душевных рецептов, когда обычные ингредиенты превращаются в волшебную выпечку за считаные минуты.

Получается потрясающая вкуснятина: нежные, воздушные лепешки с бархатистой творожной текстурой внутри, хрустящей золотистой корочкой снаружи и сочными взрывами сладких или кисловатых ягод в каждом кусочке.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, ½ ч. л. ванилина, около 160–180 г муки, свежие или замороженные ягоды (черника, вишня, малина) по вкусу, масло для жарки. Разомните творог вилкой, смешайте с яйцом, сахаром, солью и ванилином. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите мягкое, нелипкое тесто. Разделите его на 6–8 частей, каждую раскатайте в небольшую лепешку. В центр положите чайную ложку ягод, защипните края, как у маленького пирожка, аккуратно расплющите его ладонью в лепешку-сочень. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяного цвета. Подавайте теплыми со сметаной, сливками или сгущенкой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.