27 января 2026 в 12:30

Протираю ваткой по подошве — больше не скольжу в самый лютый гололед: гениальный лайфхак

Фото: D-NEWS.ru
Зимой скользкие тротуары превращают обычную прогулку в настоящий квест на выживание. Один неверный шаг — и равновесие потеряно. Покупать новую обувь или специальные накладки хочется не всем, но сделать подошву менее скользкой можно буквально за несколько минут — из подручных средств. Этот способ до смешного простой, но работает на удивление эффективно. Всё, что понадобится, — обычный суперклей и ватная палочка.

Обувь должна быть чистой и полностью сухой. Ватку или ватную палочку слегка смачивают суперклеем и наносят на подошву небольшие капли размером с горошину. Располагают их не сплошным слоем, а точечно — как будто расставляют фигуры на шахматной доске. Особое внимание стоит уделить пятке, центру стопы и боковым зонам, именно там чаще всего происходит скольжение. Важно не заливать всю подошву клеем — работают именно отдельные выступы. После нанесения обувь оставляют сохнуть минимум на час, а лучше — на ночь, чтобы клей полностью затвердел.

Когда он высыхает, на подошве образуются прочные микровыступы. Они действуют как мини-шипы, цепляясь за лёд и утрамбованный снег. В результате обувь начинает «держать» дорогу заметно лучше: на лестницах, переходах и обледенелых тротуарах появляется уверенность в каждом шаге.

Ранее мы делились методом хитрых рыбаков. Обматываем поверх носков — ноги теплые даже в −30.

Проверено редакцией
