Восемь насильников сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США

Восемь заключенных, подозреваемых в насильственных преступлениях, сбежали из следственного изолятора «Ривербенд» в Луизиане, сообщила полиция штата в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Инцидент произошел рано утром 30 января. На данный момент троих беглецов удалось задержать.

Восемь заключенных сбежали из центра содержания под стражей «Ривербенд» ранним утром 30 января. Все беглецы считаются насильственными преступниками. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним, — говорится в обращении правоохранителей.

Возраст сбежавших составляет от 19 до 31 года. Точные обвинения, которые им инкриминируются, не раскрываются. Генеральный прокурор штата Лиз Меррилл уточнила, что пристально следит за ситуацией.

