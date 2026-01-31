Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 13:29

Восемь насильников сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Восемь заключенных, подозреваемых в насильственных преступлениях, сбежали из следственного изолятора «Ривербенд» в Луизиане, сообщила полиция штата в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Инцидент произошел рано утром 30 января. На данный момент троих беглецов удалось задержать.

Восемь заключенных сбежали из центра содержания под стражей «Ривербенд» ранним утром 30 января. Все беглецы считаются насильственными преступниками. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к ним, — говорится в обращении правоохранителей.

Возраст сбежавших составляет от 19 до 31 года. Точные обвинения, которые им инкриминируются, не раскрываются. Генеральный прокурор штата Лиз Меррилл уточнила, что пристально следит за ситуацией.

Ранее американцу, обвиняемому в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare, Луиджи Манджоне, отменили смертную казнь по решению федерального судьи. Прокуроры, требовавшие высшей меры, оказались в недоумении. Теперь у них есть месяц на подачу апелляции. Судебный процесс назначили на осень 2026 года.

преступники
США
Луизиана
побеги
тюрьмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Трагическая фигура»: экс-премьер Степашин оценил первого президента России
Беспорядки в США перекинулись сразу на несколько штатов
Власти признали каскадный коллапс энергетики на Украине
Россиянам рассказали, кому жаловаться на плохую уборку снега во дворах
Московские школьники придумали, как заработать на снегопаде
Восемь насильников сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США
Метро в двух украинских городах перестало работать на фоне блэкаута
Поездка подростка без прав закончилась трагедией
Опрос показал, сколько британцев хотят убрать Стармера
Сотни заключенных боевиков ИГ покинули сирийские тюрьмы
Вода пропала во всем Киеве
Российскую метеостанцию признали самым холодным местом на Земле
Появились кадры Мурманска на фоне масштабного блэкаута
На Западе признали Россию как «надежного игрока»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вышла в свет без локонов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 января: где сбои в России
«Оказался из России»: в Италии объяснили удаление Большунова с лыжной гонки
Саперы обезвредили боезаряд в Орле
Военэксперт назвал ключевую ценность освобождения Петровки и Торецкого
Приднестровье осталось в темноте из-за аварии
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.