Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 13:58

Сенатор раскрыл причины отказа Зеленского от компромисса по Донбассу

Сенатор Волошин: Зеленский не хочет мирного урегулирования

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на компромисс по Донбассу говорит о полном блокировании Киевом любых мирных инициатив, заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин. По его словам, которые передает ТАСС, ответственность за эту позицию Зеленский рассчитывает переложить на других.

Заявления Владимира Зеленского о полном отказе от компромиссов по Донбассу и Запорожской АЭС означают, что киевский режим сознательно блокирует любые реальные перспективы мирного урегулирования. Вместо ответственной дипломатии мы раз за разом слышим все более ультимативную риторику, — заявил Волошин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования можно считать прогрессом. По словам пресс-секретаря президента РФ, в целом продвижение по этому вопросу будет зависеть от конструктивности переговорщиков. Россия остается открытой для урегулирования, добавил Песков.

При этом американский экономист Джеффри Сакс обратил внимание, что Зеленский готов стереть Украину в порошок, чтобы не идти на компромисс в урегулировании. По его словам, если бы не этот факт, соглашения могли бы быть достигнуты за день. Россия же как была, так и остается открытой для урегулирования конфликта мирным путем, отметил Сакс.

Россия
Владимир Зеленский
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Измены, разрушение носа, глубокая депрессия: как живет Алиса Аршавина
В Таиланде таинственно исчез уже второй петербуржец за месяц
Аналитик спрогнозировал риски обвала рубля
На Западе раскрыли, чем могут обернуться Украине гарантии безопасности
Раскрыты детали последних часов жизни звезды «Один дома» перед смертью
Стоимость билетов на юбилейный концерт Лепса достигла почти миллиона рублей
Бойцы 47-й украинской бригады дезертируют из-за дружбы комбрига с Зеленским
Американист оценил ответ Маска на просьбу Федорова
Российский турист лишился рук и ног во время отпуска в Таиланде
В США призвали возобновить сотрудничество с Россией по ДСНВ
Отдых под открытым небом: яркие кадры из бассейна «Чайка» в центре Москвы
В Венгрии злоумышленники угрожали взрывом школ на украинском языке
Жителя Реутова четыре года не могут выселить из квартиры после ее продажи
Известная певица оставила в прошлом Украину и гражданство
Дело о вождении россиянина под «солями» дошло до Верховного суда
В Иране оценили возможность переговоров с США
Глава МЧС попал под удар в рамках чистки в высшем руководстве Китая
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 31 января, фото, видео
Сильнейшие снегопады в Японии унесли жизни почти 30 человек
«Загонят в долги»: Орбан высказался о помощи Киеву
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.