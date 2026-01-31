Нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на компромисс по Донбассу говорит о полном блокировании Киевом любых мирных инициатив, заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин. По его словам, которые передает ТАСС, ответственность за эту позицию Зеленский рассчитывает переложить на других.

Заявления Владимира Зеленского о полном отказе от компромиссов по Донбассу и Запорожской АЭС означают, что киевский режим сознательно блокирует любые реальные перспективы мирного урегулирования. Вместо ответственной дипломатии мы раз за разом слышим все более ультимативную риторику, — заявил Волошин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сам факт начала обсуждений экспертами ряда сложных тем украинского урегулирования можно считать прогрессом. По словам пресс-секретаря президента РФ, в целом продвижение по этому вопросу будет зависеть от конструктивности переговорщиков. Россия остается открытой для урегулирования, добавил Песков.

При этом американский экономист Джеффри Сакс обратил внимание, что Зеленский готов стереть Украину в порошок, чтобы не идти на компромисс в урегулировании. По его словам, если бы не этот факт, соглашения могли бы быть достигнуты за день. Россия же как была, так и остается открытой для урегулирования конфликта мирным путем, отметил Сакс.