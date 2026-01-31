Зимняя Олимпиада — 2026
Московские школьники придумали, как заработать на снегопаде

Школьники из Москвы заработали 100 тыс. рублей на чистке машин от снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Школьники и студенты из Москвы начали подрабатывать, очищая чужие машины от снега, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, таким образом им удалось заработать уже порядка 100 тыс. рублей. Школьники ищут клиентов с помощью объявлений, а также в домовых чатах.

Как уточнил канал, в среднем за очистку одного автомобиля предприимчивые подростки берут около 2–3 тыс. рублей. Если транспортное средство во льду, стоимость их услуг может доходить до 5 тыс. рублей. Кроме того, школьники просят еще тысячу за срочный вызов.

По данным метеорологической обсерватории МГУ им. М. В. Ломоносова, в январе в Москве зафиксировано аномально большое количество осадков. Установлен рекорд за последние 203 года.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус обратил внимание, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы для Москвы. По его словам, температура воздуха в столице опустилась до 19,2 градуса ниже нуля. При этом синоптик отметил, что это еще не окончательный результат.

