31 января 2026 в 11:00

Самую холодную ночь зафиксировали в Москве

Синоптик Леус: в ночь на 31 января в Москве зафиксировали мороз до -19,2 градуса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы для Москвы, обратил внимание ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, которые приводит РИА Новости, температура воздуха в столице опустилась до 19,2 градуса ниже нуля. При этом синоптик отметил, что это еще не окончательный результат.

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Температура опустилась до отметки минус 19,2 градуса, — утверждает Леус.

На прошлой неделе, 25 января, Гидрометцентр зафиксировал рекордно холодную ночь в Московской области с начала сезона. По данным синоптиков, самая низкая температура зафиксирована в поселке Черусти на востоке региона. Столбики термометров там опускались до минус 30,7 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал в центре европейской части России длительный период холодной погоды. По его словам, похолодание начнется в понедельник, 2 февраля. Температура ожидается на 8–13 градусов ниже климатической нормы.

Москва
погода
непогода
морозы
холода
Михаил Леус
синоптики
