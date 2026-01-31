Саперы обезвредили боезаряд в Орле

В Орле обезвредили и вывезли взрывоопасный предмет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. По его словам, эвакуированные граждане могут возвращаться в свои дома.

Друзья, спешу сообщить, что все мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета в городе Орле завершены. Боезаряд был успешно обезврежен и вывезен в безопасную зону, удаленную от жилых построек, — написал он.

Обращаясь к населению, губернатор выразил благодарность гражданам за выдержку, сотрудничество и соблюдение спокойствия в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации. Одновременно с этим официально объявлено снятие временных запретов на передвижение городского транспорта.

Ранее сообщалось, что сотрудники спасательных служб 26 января нашли боезаряд ракеты. Во время работы саперов предполагалось провести временную эвакуацию населения с расположенных поблизости территорий, радиусом 500 метров.

