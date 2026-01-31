Защита рекордсмена-взяточника обжалует изъятие его активов Защита экс-полицейского Сатюкова обжалует изъятие его активов на 2,5 млрд рублей

Адвокаты экс-сотрудника управления «К» МВД РФ Георгия Сатюкова обжалует решение об изъятии его активов на сумму 2,5 млрд рублей, передает ТАСС. Бывший полицейский заочно арестован по обвинению в получении рекордной взятки в размере 5 млрд рублей.

Защита Сатюкова, как и аффилированных с ним лиц, намерена обжаловать решение по иску, — сообщили в окружении Сатюкова.

Ранее Генпрокуратура подала иск о коррупции по делу о взятке в 5 млрд рублей — в нем фигурирует бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгий Сатюков. Ведомство потребовало конфисковать его имущество: недвижимость в Дубае, автомобили, наличные деньги и коллекцию часов, оформленное на доверенных лиц.

Зюзинский районный суд города Москвы принял положительное решение по обращению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, касающемуся изъятия активов у Сатюкова, обвиненного в беспрецедентном по размеру взяточничестве. Вынесенное судом постановление подтверждает обвинения в адрес бывшего сотрудника правоохранительных органов.