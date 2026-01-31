Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 06:30

Одним ударом поразили две цели под Сумами: успехи ВС РФ к утру 31 января

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Артиллеристы 30-го мотострелкового полка поразили минометную позицию и уничтожили расчет дронов Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 31 января?

Разнесли минометную позицию и расчет дронов ВСУ

«Один из расчетов 130-мм буксируемых гаубиц М-46, выполняющий задачи по контрбатарейной борьбе и поражению живой силы противника в зоне проведения СВО в Сумской области, успешно ликвидировал несколько целей в ходе одной боевой задачи. Был своевременно зафиксирован минометный расчет ВСУ. Данные целеуказания были переданы артиллеристам. Расчет гаубицы М-46 в считаные минуты навел и произвел выстрел, уничтожив миномет и его расчет», — сказано в сообщении.

В попытке обнаружить российское орудие противник поднял разведывательный беспилотник. Его перемещения были отслежены разведчиками. После корректировки артиллерийский расчет поразил стартовую позицию БПЛА противника.

Сбили дроны ВСУ с зажигательной смесью

ВСУ атаковали штурмовиков группировки войск «Восток» дронами с зажигательной смесью, но российские операторы FPV-дронов сбили их воздушными таранами, сообщили в Минобороны России.

«Во время продвижения в район выполнения предстоящих задач штурмовики 35-й общевойсковой армии группировки „Восток“ заметили приближающиеся тяжелые гексакоптеры ВСУ, которые пытались остановить их продвижение в Запорожской области. Мотострелки уничтожили первый БПЛА из стрелкового оружия, после чего в небе появились еще несколько гексакоптеров, вооруженных различными типами боеприпасов и контейнерами с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Информация была передана на пункт управления войск беспилотных систем группировки «Восток». Группы воздушного прикрытия выдвинулись в район, где в результате воздушных боев операторы уничтожили более пяти гексакоптеров ВСУ. Поддержка с воздуха позволила штурмовикам 35-й армии продвинуться в глубину обороны противника.

Также министерство сообщило, что с помощью разведывательных беспилотников была обнаружена разветвленная сеть позиций ВСУ в лесополосе Запорожской области. Противник перебрасывал личный состав между укрытиями и огневыми точками, стремясь усилить оборону и удержать стратегический рубеж. Опорный пункт, рассчитанный на длительную оборону, включал множество глубоко зарытых блиндажей, командных пунктов и станций радиоэлектронной борьбы.

После доразведки операторы БПЛА выполнили лазерное целеуказание для высокоточного поражения корректируемыми снарядами «Краснополь».

Российский военный спас РСЗО, сбив атакующий FPV-дрон ВСУ

Младший сержант ВС РФ Александр Васильев, служащий в расчете реактивной системы залпового огня, сбил атаковавший ее FPV-дрон, чем спас машину, заявили в российском военном ведомстве.

«Находясь на огневой позиции, Александр обнаружил приближение FPV-дрона противника и занял выгодную огневую позицию. Используя штатное оружие, короткой очередью сбил беспилотник, который сдетонировал от удара о землю, не причинив ущерба технике и расчету», — рассказали в МО.

Действия младшего сержанта позволили расчету боевой машины в полном составе и в срок выполнить огневую задачу, отметили в министерстве.

ВС РФ используют трофейные дроны «Баба-яга» для доставки провизии

Украинские беспилотники «Баба-яга», захваченные в качестве трофеев, применяются для снабжения российских военнослужащих продовольствием и боеприпасами, сообщил начальник технико-эксплуатационной части 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» в видеообращении, опубликованном Министерством обороны РФ.

«Есть у нас дроны „Баба-яга“ трофейные, которые выполняют ту же самую функцию, но, как правило, функцию сброса. Некоторые расчеты их используют для доставки провизии, боекомплекта, топлива. Соответственно, прилетает дрон к нашим расчетам, скидывает и улетает обратно», — сказал боец ВС РФ.

Как отметили в ведомстве, постоянное взаимодействие с другими подразделениями беспилотной авиации, обеспечение их актуальных нужд, каждодневное совершенствование знаний и навыков являются основными составляющими выстроенной системы работы группировки войск «Запад».

