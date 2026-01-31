Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 11:53

Илон Маск сделал неожиданное заявление о мировой экономике

Илон Маск заявил об изменении баланса сил в мировой экономике

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что в мире меняется баланс сил. Комментарий стал ответом на пост пользователя, который опубликовал данные о странах, внесших наибольший вклад в рост мирового реального ВВП.

Баланс сил меняется, — отметил глава компании SpaceX.

Согласно прогнозам МВФ, крупнейшим вкладчиком в рост мирового реального ВВП в 2026 году станет Китай — на его долю приходится 26,6%. Следом идет Индия с 17%, а третье место занимают США с почти 10% прироста. В десятку также вошли Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.

Отдельно отмечается, что одна только связка Китая и Индии обеспечивает 43,6% глобального экономического роста. А весь Азиатско-Тихоокеанский регион суммарно дает около половины мирового прироста.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что страны Глобального Юга играют все более важную роль в мировой экономике. Он отметил, что торговля между этими государствами также демонстрирует серьезный рост.

Илон Маск сделал неожиданное заявление о мировой экономике
