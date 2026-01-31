Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 12:11

Часть состояния экс-главы ГАИ перейдет государству

Суд решил частично одобрить иск об изъятии имущества у экс-главы ГАИ Челябинска

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Центральный районный суд Челябинска вынес решение по иску региональной прокуратуры в отношении экс-главы ГАИ Челябинской области Александра Гайды и частично удовлетворил требования ведомства, сообщает «Коммерсант». Иск касался обращения в доход государства имущества бывшего руководителя.

Суд не поддержал требование о наложении ареста на банковский счет одного из родственников бывшего полицейского. Основанием для этого стала его непричастность к правонарушениям.

Ранее начальника управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Республики Коми Евгения Черняка взяли под стражу по решению суда. Его обвиняют в получении крупных взяток. По тому же уголовному делу был арестован и предполагаемый взяткодатель.

До этого сообщалось, что по итогам 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано увеличение числа коррупционных преступлений. Рост составил 37%. Правоохранительные органы привлекли к ответственности 818 должностных лиц. Они занимали различные посты в государственных и коммерческих структурах.

суды
ГАИ
прокуратура
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспорядки в США перекинулись сразу на несколько штатов
Власти признали каскадный коллапс энергетики на Украине
Россиянам рассказали, кому жаловаться на плохую уборку снега во дворах
Московские школьники придумали, как заработать на снегопаде
Восемь насильников сбежали из-под стражи в штате Луизиана в США
Метро в двух украинских городах перестало работать на фоне блэкаута
Поездка подростка без прав закончилась трагедией
Опрос показал, сколько британцев хотят убрать Стармера
Сотни заключенных боевиков ИГ покинули сирийские тюрьмы
Вода пропала во всем Киеве
Российскую метеостанцию признали самым холодным местом на Земле
Появились кадры Мурманска на фоне масштабного блэкаута
На Западе признали Россию как «надежного игрока»
Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вышла в свет без локонов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 января: где сбои в России
«Оказался из России»: в Италии объяснили удаление Большунова с лыжной гонки
Саперы обезвредили боезаряд в Орле
Военэксперт назвал ключевую ценность освобождения Петровки и Торецкого
Приднестровье осталось в темноте из-за аварии
В Мурманске и Североморске для жителей развернули пункты поддержки
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.