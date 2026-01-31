Часть состояния экс-главы ГАИ перейдет государству

Центральный районный суд Челябинска вынес решение по иску региональной прокуратуры в отношении экс-главы ГАИ Челябинской области Александра Гайды и частично удовлетворил требования ведомства, сообщает «Коммерсант». Иск касался обращения в доход государства имущества бывшего руководителя.

Суд не поддержал требование о наложении ареста на банковский счет одного из родственников бывшего полицейского. Основанием для этого стала его непричастность к правонарушениям.

Ранее начальника управления лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Республики Коми Евгения Черняка взяли под стражу по решению суда. Его обвиняют в получении крупных взяток. По тому же уголовному делу был арестован и предполагаемый взяткодатель.

До этого сообщалось, что по итогам 2025 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано увеличение числа коррупционных преступлений. Рост составил 37%. Правоохранительные органы привлекли к ответственности 818 должностных лиц. Они занимали различные посты в государственных и коммерческих структурах.