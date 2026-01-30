Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 14:24

В Петербурге отметили резкий рост коррупционных преступлений

В Петербурге число коррупционных преступлений выросло на 37%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Число зафиксированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области коррупционных преступлений выросло на 37% по итогам 2025 года сообщил, начальник регионального ГУ МВД России Роман Плугин. По его словам, которые приводит пресс-служба, правоохранители привлекли к ответственности 818 должностных лиц различного уровня.

Сохранена наступательность в противодействии коррупции. Полицией задокументировано на 37% криминальных деяний данной категории больше, чем в прошлом году, — подчеркнул Плугин.

Также глава регионального ГУ МВД отметил успехи правоохранителей в борьбе с экономическими преступлениями. Органам удалось возместить 17 млрд из 19 млрд рублей причиненного материального ущерба.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приостановил уголовное дело в отношении бывшего главы Красносельского района Олега Фадеенко в связи с его уходом на фронт. Решение было принято после того, как 23 января военный комиссариат города направил соответствующее ходатайство, подтверждающее заключение подсудимым контракта на прохождение военной службы.

