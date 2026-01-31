Россиянин вышел из тюрьмы и потребовал 111 трлн рублей Суд отказал экс-заключенному в компенсации на 111 трлн рублей в Красноярске

Суд отклонил иск бывшего заключенного, который требовал от прокуратуры Красноярского края 111 трлн рублей и девять копеек, передает ТАСС. Мужчина заявил, что ведомство не уведомило его о результатах проверки по его обращению, из-за чего он испытал тяжелые переживания.

Административный иск на 111 трлн рублей девять копеек оставлен без удовлетворения, — сказано в сообщении.

Следствие установило, что проверка по его жалобе действительно проводилась: прокурор по надзору за исправительными учреждениями внес протест на действия колонии, и его удовлетворили. Однако сам заявитель решил, что его права нарушены, и подал иск о компенсации.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приостановил уголовное дело в отношении экс-главы Красносельского района Олега Фадеенко. Причиной стало заключение контракта на военную службу с Минобороны РФ. В декабря 2024 года Фадеенко предъявили обвинение в особо крупной взятке. Он был уволен в тот же день.

Верховный суд России до этого вернул уголовное дело москвички, укравшей дорогое шампанское. Женщина, похитившая в алкомаркете бутылку за 6 тыс. рублей, надеялась избежать судимости после возмещения ущерба, но высшая судебная инстанция признала ее действия умышленным преступлением.