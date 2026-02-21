Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 15:20

Школьница опознала своего насильника спустя восемь лет

Baza: изнасилованная восемь лет назад девочка узнала преступника среди знакомых

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Красноярском крае 13-летняя школьница опознала насильника, который надругался над ней восемь лет назад, сообщил Telegram-канала Baza. Травмирующие воспоминания вернулись к девочке только прошлым летом, так как ранее из-за задержки речевого развития она не могла рассказать о случившемся. Семья пострадавшей уже обратилась в правоохранительные органы для проведения расследования.

Во время прогулки школьница указала на знакомого семьи, в котором признала своего мучителя, после чего ее отчим избил мужчину. Подозреваемый отрицает свою вину и через адвоката требует компенсацию за нанесенные побои, угрожая встречным иском, утверждает канал. При этом следствие проверяет версию о причастности другого человека, который уже отбывает срок за аналогичные преступления и дал признательные показания.

Мать девочки рассказала, что показания осужденного педофила не соответствуют действительности и он путается в описании обстановки дома. Семья также настаивает, что признание находящегося в тюрьме человека является ложным, а настоящий насильник все еще находится на свободе, передает источник. Правоохранительным органам предстоит выяснить, кто на самом деле совершил преступление, и почему показания сторон настолько расходятся.

Ранее суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего тренера по фигурному катанию Константина Медовикова. Он проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу о развратных действиях с детьми.

педофилы
школьницы
преступления
Красноярский край
