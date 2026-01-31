Три ложки творога, пучок петрушки — выкладываю на тесто фило. В духовке — воздушные, слоёные треугольники к утреннему кофе

Три ложки творога, пучок петрушки — выкладываю на тесто фило. В духовке — воздушные, слоёные треугольники к утреннему кофе. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для лёгкого и элегантного завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, невесомые слои теста, скрывающие нежную, слегка солоноватую творожную начинку с яркой свежестью зелени.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, большой пучок петрушки или укропа, 1 яйцо, соль, перец, 8-10 листов теста фило, 50 г растопленного сливочного масла. Творог разомните вилкой. Мелко порубите зелень, смешайте с творогом, яйцом, солью и перцем. Лист фило смажьте растопленным маслом, сверху накройте вторым листом. Разрежьте пласт на длинные полосы. На край каждой полосы выложите чайную ложку начинки. Заверните тесто треугольником, как флаг. Повторите. Выложите треугольники на противень, смажьте маслом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 10-12 минут до золотистого цвета.

