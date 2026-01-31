Зимняя Олимпиада — 2026
Творог, ваниль и горсть изюма — замешиваю на кефире. За полчаса — пышные булочки на завтрак, тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
Творог, ваниль и горсть изюма — замешиваю на кефире. За полчаса — пышные булочки на завтрак, тают во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого, сытного и полезного начала дня.

Получается обалденная вкуснятина: невероятно воздушные, пористые булочки с нежным творожным вкусом, сладкими нотками изюма и ароматом ванили, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 стакан кефира, 2 яйца, 3 ст.л. сахара, 2 ст.л. растительного масла, ½ ч.л. соды, щепотка соли, ванилин, 100 г изюма, около 400 г муки. В глубокой миске смешайте творог, кефир, яйца, сахар, масло, соль и ванилин. Добавьте просеянную муку, смешанную с содой, и промытый изюм. Замесите мягкое, немного липнущее тесто. Дайте ему постоять 10 минут. Разделите тесто на части, сформируйте булочки и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

