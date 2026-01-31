Зимняя Олимпиада — 2026
Тенистый уголок — не повод отказываться от красоты: как бегонии превратят сумрак в праздник цвета!

Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press
Даже в тени можно вырастить яркие клумбы. Есть цветы, которые не только выживут в тени, но и будут радовать цветением всё лето. Среди них особенно выделяется бегония: некоторые её сорта прекрасно чувствуют себя даже в полностью затенённых местах и цветут с июня до заморозков.

Для тенистых участков лучше всего подойдут клубневые бегонии — в природе они растут в ажурной тени деревьев и легко страдают от прямых солнечных лучей. Обратите внимание на крупноцветковые сорта с махровыми цветами: белую, розовую, жёлтую или красную. Например, хороши сорта «Камелия» и «Фимбриата». А вот бегонии вечноцветущую, «Драконьи крылья», «Огненный костёр» и ярко‑красную в тени сажать не стоит — им нужно много света для активного цветения.

Чтобы теневыносливые бегонии радовали пышным цветом, следите за влажностью почвы — она должна быть постоянно слегка влажной, но не переувлажнённой. Поливайте под корень, избегая попадания воды на листья. С весны до осени каждые 2–4 недели вносите комплексные минеральные удобрения с высоким содержанием калия. И не забывайте о качестве почвы: она должна быть рыхлой, плодородной, слабокислой и с хорошим дренажем.

