Не вытаптываются и радуют глаз: цветы для посадки вдоль дорожек — выдержат забеги детей и животных

Если вы ищете цветы для посадки вдоль дорожек, которые не вытаптываются и радуют глаз, обратите внимание на эти три цветка. Они выдержат даже забеги детей и животных.

Очиток едкий, или седум, — это низкорослое почвопокровное растение образует плотные, упругие коврики, устойчивые к вытаптыванию, и цветет яркими желтыми звездчатыми цветками в июне — июле. Очиток абсолютно неприхотлив, засухоустойчив и прекрасно зимует без укрытия.

Другой отличный вариант — ацена, которая создает густые, стелющиеся заросли с оригинальными красноватыми соцветиями и также устойчива к механическим повреждениям. А тимьян ползучий, или чабрец, не только устойчив к вытаптыванию, но и наполняет воздух божественным ароматом во время цветения.

