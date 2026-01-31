Зимняя Олимпиада — 2026
Сосед России намерен закрепить официальный статус русского языка

Власти Казахстана сохранили статус русского языка в новом проекте Конституции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В новой Конституции Казахстана будет закреплен официальный статус русского языка, об этом свидетельствует текст проекта основного закона. В документе четко указано, что государственным языком Казахстана выступает казахский. При этом в государственных организациях, а также в органах местного самоуправления русский язык употребляется наравне с казахским.

Также в проекте Конституции отмечается, что государство берет на себя обязанность создавать все необходимые условия. Они должны способствовать изучению и дальнейшему развитию языков, на которых говорит единый народ Казахстана.

Ранее депутаты Верховной рады Украины Наталья Пипа, Игорь Гузь и Владимир Вятрович направили на рассмотрение парламента новый законопроект. Он предполагает запрет на использование русского языка в преподавании в частных школах. В пояснительной записке к документу авторы указывают, что в стране были зафиксированы случаи работы нелицензированных частных учебных заведений. В этих учреждениях образовательный процесс велся на русском языке.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предложил принять законодательные меры для защиты русского языка от нецензурной лексики. Он сравнил широкое распространение мата в речи граждан с настоящей эпидемией.

