Идеальная печеночная начинка для блинов: без крупинок и горечи. Готовлю с луком и морковью — очень нежно и сытно

Многие не любят печень именно из-за специфического привкуса. Но после вымачивания и правильного приготовления с душистыми овощами она раскрывается с новой стороны, становясь мягкой, сладковатой и очень аппетитной начинкой для блинов.

Для начинки беру 500 граммов говяжьей или куриной печени, тщательно промываю, удаляю пленки и протоки. Нарезаю печень на кусочки и заливаю на 30-40 минут молоком или сливками — это уберет возможную горечь. Пока печень вымачивается, одну крупную луковицу и одну морковь мелко нарезаю (лук кубиком, морковь трем на терке). На сковороде с разогретым растительным маслом обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и пассерую до мягкости. Отмоченную печень обсушиваю бумажным полотенцем, добавляю к овощам и обжариваю на сильном огне 4-5 минут, постоянно помешивая, до изменения цвета. Затем вливаю в сковороду 3-4 столовые ложки воды или бульона, уменьшаю огонь, накрываю крышкой и тушу около 10-15 минут до полной готовности печени. В конце солю, перчу по вкусу, добавляю щепотку молотого мускатного ореха для аромата. Даю массе немного остыть, затем перекладываю ее в чашу блендера, добавляю 50-70 граммов мягкого сливочного масла и измельчаю до состояния однородного, нежного паштета. При необходимости можно добавить еще масла для большей пластичности. Начинка готова. Ее можно намазывать на теплые блины и заворачивать их рулетом или трубочкой.

