31 января 2026 в 07:00

Голубцы по‑китайски: восточный шарм на вашем столе — просто и сочно!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вам надоело однообразное меню, приготовьте голубцы в азиатском стиле — они порадуют сочностью и пикантным вкусом, а процесс приготовления не отнимет много времени.

Для начала подготовьте ингредиенты: пекинская капуста (500 г), свиной фарш (300 г), шампиньоны (140 г), отварной длиннозерный рис (70 г), половина луковицы, пучок кинзы (10 г), растительное масло (10 мл), соль и чёрный молотый перец. Для соуса понадобятся соевый соус (50 мл), сок и цедра половины лимона, свежий имбирь (30 г), сахарный песок (2 ст. л.), кукурузный крахмал (2 ст. л.), перец чили (10 г), чеснок (2 зубчика), питьевая вода (150 мл) и зелёный лук (10 г).

Начните с начинки: обжарьте нарезанные лук и шампиньоны, смешайте с фаршем, рисом и кинзой, посолите и поперчите. Листья пекинской капусты слегка отварите, чтобы они стали гибкими, удалите толстые стебли и заверните в них начинку. Выложите голубцы в форму, добавьте немного воды и запекайте при 180 °C 20–25 минут. Пока они готовятся, сварите соус из имбиря, чеснока, чили, цедры, сахара и воды, затем добавьте соевый соус, лимонный сок и разведённый крахмал. Подавайте голубцы горячими, полив соусом и посыпав зелёным луком.

Приготовьте семье грибной паштет — нежную, ароматную альтернативу мясным паштетам. Готовится он всего за полчаса, а результат впечатляет: бархатистая текстура, насыщенный вкус и изысканная нотка благодаря простым ингредиентам. Такая закуска подойдет и для будничного завтрака, и для праздничного стола.

пекинская капуста (500 г)
свиной фарш (300 г)
шампиньоны (140 г)
отварной длиннозерный рис (70 г)
половина луковицы
пучок кинзы (10 г)
растительное масло (10 мл)
соль и чёрный молотый перец
соевый соус (50 мл)
сок и цедра половины лимона
свежий имбирь (30 г)
сахарный песок (2 ст. л.)
кукурузный крахмал (2 ст. л.)
перец чили (10 г)
чеснок (2 зубчика)
питьевая вода (150 мл)
зелёный лук (10 г)
Начните с начинки: обжарьте нарезанные лук и шампиньоны, смешайте с фаршем, рисом и кинзой, посолите и поперчите.
Листья пекинской капусты слегка отварите, чтобы они стали гибкими, удалите толстые стебли и заверните в них начинку.
Выложите голубцы в форму, добавьте немного воды и запекайте при 180 °C 20–25 минут.
Пока они готовятся, сварите соус из имбиря, чеснока, чили, цедры, сахара и воды, затем добавьте соевый соус, лимонный сок и разведённый крахмал.
Подавайте голубцы горячими, полив соусом и посыпав зелёным луком.
