Голубцы по‑китайски: восточный шарм на вашем столе — просто и сочно!

Если вам надоело однообразное меню, приготовьте голубцы в азиатском стиле — они порадуют сочностью и пикантным вкусом, а процесс приготовления не отнимет много времени.

Для начала подготовьте ингредиенты: пекинская капуста (500 г), свиной фарш (300 г), шампиньоны (140 г), отварной длиннозерный рис (70 г), половина луковицы, пучок кинзы (10 г), растительное масло (10 мл), соль и чёрный молотый перец. Для соуса понадобятся соевый соус (50 мл), сок и цедра половины лимона, свежий имбирь (30 г), сахарный песок (2 ст. л.), кукурузный крахмал (2 ст. л.), перец чили (10 г), чеснок (2 зубчика), питьевая вода (150 мл) и зелёный лук (10 г).

Начните с начинки: обжарьте нарезанные лук и шампиньоны, смешайте с фаршем, рисом и кинзой, посолите и поперчите. Листья пекинской капусты слегка отварите, чтобы они стали гибкими, удалите толстые стебли и заверните в них начинку. Выложите голубцы в форму, добавьте немного воды и запекайте при 180 °C 20–25 минут. Пока они готовятся, сварите соус из имбиря, чеснока, чили, цедры, сахара и воды, затем добавьте соевый соус, лимонный сок и разведённый крахмал. Подавайте голубцы горячими, полив соусом и посыпав зелёным луком.

Приготовьте семье грибной паштет — нежную, ароматную альтернативу мясным паштетам. Готовится он всего за полчаса, а результат впечатляет: бархатистая текстура, насыщенный вкус и изысканная нотка благодаря простым ингредиентам. Такая закуска подойдет и для будничного завтрака, и для праздничного стола.