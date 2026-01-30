Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 09:38

Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приготовьте семье грибной паштет — нежную, ароматную альтернативу мясным паштетам. Готовится он всего за полчаса, а результат впечатляет: бархатистая текстура, насыщенный вкус и изысканная нотка благодаря простым ингредиентам. Такая закуска подойдёт и для будничного завтрака, и для праздничного стола.

Для паштета понадобятся: 500 г шампиньонов, 180 г сливочного масла, 2 луковицы, 40 г грецких орехов, 2 варёных яйца, 1–2 ст. л. коньяка (по желанию), соль и чёрный перец. Сначала обжаривают нарезанный лук до мягкости и лёгкого золотистого оттенка, затем добавляют пластинки шампиньонов и жарят ещё около десяти минут, посолив и поперчив в конце. Обжаренные грибы с луком перекладывают в блендер. Грецкие орехи обжаривают до аромата, дробят и отправляют туда же. К смеси добавляют измельчённые варёные яйца, оставшееся сливочное масло и коньяк (если используете). Всё тщательно перебивают до однородной массы. Готовый паштет перекладывают в контейнер и охлаждают 30–40 минут — после этого он застывает и становится идеальным для бутербродов или тарталеток.

Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
500 г шампиньонов
180 г сливочного масла
2 луковицы
40 г грецких орехов
2 варёных яйца
1–2 ст. л. коньяка (по желанию)
соль и чёрный перец
Сначала обжаривают нарезанный лук до мягкости и лёгкого золотистого оттенка, затем добавляют пластинки шампиньонов и жарят ещё около десяти минут, посолив и поперчив в конце.
Обжаренные грибы с луком перекладывают в блендер. Грецкие орехи обжаривают до аромата, дробят и отправляют туда же.
К смеси добавляют измельчённые варёные яйца, оставшееся сливочное масло и коньяк (если используете).
Всё тщательно перебивают до однородной массы.
Готовый паштет перекладывают в контейнер и охлаждают 30–40 минут — после этого он застывает и становится идеальным для бутербродов или тарталеток.
