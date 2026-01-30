На Масленицу готовлю не только обычные, но и марокканские: блинчики на манке, от которых все в восторге

На Масленицу готовлю не только обычные, но и марокканские: блинчики на манке, от которых все в восторге

На Масленицу хочется удивлять, и эти марокканские блины отлично справляются с задачей. Они получаются воздушными, пористыми и очень нежными благодаря манке и дрожжам. Идеальны для завтрака всей семьёй — с мёдом, маслом или вареньем.

Ингредиенты: молоко — 300 мл (тёплое), вода — 300 мл (тёплая), сухие дрожжи — 1 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., яйцо — 1 шт., манка — 125 г, мука — 300 г, соль — щепотка, мёд или сахар — 1 ст. л., сливочное масло — для смазывания

Как приготовить: в глубокой миске смешайте тёплое молоко и воду. Добавьте сухие дрожжи, мёд или сахар и щепотку соли, перемешайте до растворения. Всыпьте манку, муку и разрыхлитель, вбейте яйцо. Тщательно перемешайте венчиком или блендером до гладкого теста без комочков. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 30–60 минут, чтобы тесто стало воздушным и пузырчатым. Разогрейте сухую сковороду. Наливайте тесто и выпекайте блины около 1 минуты с одной стороны и 10–15 секунд с другой — они должны остаться светлыми и мягкими. Готовые блины сразу смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

Ранее мы делились простым рецептом некалорийных блинчиков. Пышненькие, вкусные, на кефире.