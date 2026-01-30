Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 09:45

Готовлю намазку, которая удивит гостей: сливочный сыр, оливки, каперсы. Греческий акцент в каждом кусочке. Объедение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кремовая, нежная основа из сливочного сыра служит идеальным фоном для ярких, соленых и острых акцентов. Каперсы дают кислинку, оливки — соленость и маслянистость, чили — пикантность, а пармезан — благородную солоноватую ноту.

Оливки без косточек (100 г, лучше использовать греческие оливки для аутентичного вкуса) обсушиваю бумажным полотенцем. Пармезан (30 г) натираю на мелкой терке.

В чашу блендера или кухонного комбайна выкладываю оливки, 1 ст. л. каперсов (предварительно промытых от рассола), половину зубчика чеснока, 1/4 ч. л. сушеных хлопьев чили (или свежего), натертый пармезан и несколько свежих листьев базилика.

Вливаю 60 мл хорошего оливкового масла. Измельчаю все импульсами до состояния однородной, но не совсем гладкой пасты. Должны чувствоваться мелкие кусочки.

Добавляю 100 г холодного сливочного сыра (типа «Филадельфия» или любого другого творожного). Снова взбиваю до получения однородной, кремовой и гладкой массы. Если хотите текстуру поплотнее — взбивайте меньше, если воздушнее — дольше.

Пробую и при необходимости добавляю щепотку соли (помните, что оливки, каперсы и пармезан уже соленые) и черного перца. Можно добавить еще пару капель оливкового масла или лимонного сока для баланса.

Перекладываю в сервировочную пиалу, сбрызгиваю сверху оливковым маслом, украшаю целой оливкой, листиком базилика или хлопьями чили. Подаю сразу или даю настояться в холодильнике 30-60 минут для раскрытия вкусов.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
еда
рецепты
паштеты
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
