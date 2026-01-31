Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 07:49

Назван самый доступный по стоимости витамин в России

Витамин A оказался самым доступным по цене в России в январе 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Витамин А оказался самым доступным в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков. По их словам, средняя стоимость упаковки составляет 169 рублей, и это наиболее низкая цена среди всех витаминов в январе 2026 года.

Следом по цене идет витамин C, упаковку которого можно купить в среднем за 211 рублей. Топ-3 самых доступных витаминов замыкает E, одна пачка которого стоит 280 рублей. Чуть выше цены на витамины K (405 рублей), D (604 рубля) и B (682 рубля).

Ранее невролог Елена Мирошник рассказала, что тревожность, панические атаки, хроническая усталость и повышенная раздражительность могут сигнализировать о дефиците магния в организме. Так называемая гипомагниемия способна вызвать проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации и ухудшение памяти, объяснила эксперт.

До этого стало известно, что употребление красного мяса, в том числе стейков, в сочетании с квашеной капустой позволит повысить уровень железа и цинка в организме. Цинк также содержится в устрицах, тыквенных семечках, бобовых и орехах. Эти продукты за счет богатого состава поддержат иммунитет зимой.

