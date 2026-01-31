Назван самый доступный по стоимости витамин в России Витамин A оказался самым доступным по цене в России в январе 2026 года

Витамин А оказался самым доступным в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков. По их словам, средняя стоимость упаковки составляет 169 рублей, и это наиболее низкая цена среди всех витаминов в январе 2026 года.

Следом по цене идет витамин C, упаковку которого можно купить в среднем за 211 рублей. Топ-3 самых доступных витаминов замыкает E, одна пачка которого стоит 280 рублей. Чуть выше цены на витамины K (405 рублей), D (604 рубля) и B (682 рубля).

