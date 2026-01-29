Невролог рассказала, как вовремя распознать дефицит магния в организме Невролог Мирошник: тревожность может указывать на дефицит магния в организме

Тревожность, панические атаки, хроническая усталость и повышенная раздражительность могут сигнализировать о дефиците магния в организме, заявила «Вечерней Москве» невролог Елена Мирошник. Так называемая гипомагниемия может вызвать проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации и ухудшение памяти.

При длительном и выраженном дефиците магния могут появляться общая слабость, тошнота, снижение аппетита, а также повышаться риск остеопороза из-за нарушения усвоения кальция. У женщин нередко усиливаются симптомы предменструального синдрома, — предупредила Мирошник.

Тревожными признаками гипомагниемии могут быть учащенное сердцебиение и повышение артериального давления. Судороги, спазмы и непроизвольные тики — тоже повод насторожиться. Врач отметила, что, несмотря на перечень признаков, дефицит магния долгое время может оставаться незамеченным.

