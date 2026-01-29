Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:13

Невролог рассказала, как вовремя распознать дефицит магния в организме

Невролог Мирошник: тревожность может указывать на дефицит магния в организме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Тревожность, панические атаки, хроническая усталость и повышенная раздражительность могут сигнализировать о дефиците магния в организме, заявила «Вечерней Москве» невролог Елена Мирошник. Так называемая гипомагниемия может вызвать проблемы со сном, головные боли, снижение концентрации и ухудшение памяти.

При длительном и выраженном дефиците магния могут появляться общая слабость, тошнота, снижение аппетита, а также повышаться риск остеопороза из-за нарушения усвоения кальция. У женщин нередко усиливаются симптомы предменструального синдрома, — предупредила Мирошник.

Тревожными признаками гипомагниемии могут быть учащенное сердцебиение и повышение артериального давления. Судороги, спазмы и непроизвольные тики — тоже повод насторожиться. Врач отметила, что, несмотря на перечень признаков, дефицит магния долгое время может оставаться незамеченным.

Ранее терапевт Анастасия Ремчукова заявила, что длительная икота может указывать на рак желудочно-кишечного тракта. Она отметила, что при онкологическом поражении человек может страдать от приступов икоты в течение двух недель.

неврологи
здоровье
врачи
патологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольству РФ в Индонезии направили уведомление о смерти россиянина на Бали
Появились жуткие подробности убийства жительницы Дагестана
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.