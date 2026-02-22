Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 08:33

Киев и область подверглись массированному комбинированному удару

ВКС России ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев и Киевская область подверглись мощному комбинированному удару, передает украинский телеканал «Общественное». Основными целями атаки стали объекты энергетической и военной инфраструктуры, что привело к возникновению пожаров и перебоям в электроснабжении в ряде районов.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и других областях была объявлена воздушная тревога. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что объекты инфраструктуры в Одессе получили повреждения, о чем рассказал глава областной администрации Олег Кипер. Этой информации предшествовало сообщение о серии взрывов, которые прозвучали в городе в ночь на 21 февраля. Часть районов осталась без света.

Кроме того, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы полностью осталась без электроснабжения.

Киев
атаки
СВО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опошлили»: священник призвал не просить прощения через мессенджеры
Названа неожиданная сумма долга у большинства банкротов
Момент ухода «буханки» с туристами под лед на Байкале попал на видео
Следователи заподозрили члена семьи в гибели школьницы во Владикавказе
В России спрогнозировали раннюю атаку клещей
Конфликт между Макроном и Мелони обернулся срывом саммита
Лондон и ЕС готовят новые очаги напряженности против России
У россиян снизилась частота перекусов
Семья из трех человек отравилась угарным газом из-за очистки крыши от снега
Россиянам рассказали о рисках самолечения с помощью нейросетей
«Если потребуется, примем»: в Венгрии ответили на ультиматум Киева
Дмитриев с иронией поблагодарил Макфола за продвижение в X
Окровавленного ребенка в одном тапочке нашли на улице в Петербурге
Стало известно, когда Непряева выступит на Олимпиаде
Названо число французов, которые хотят получить гражданство России
Сайты с онлайн-продажей табака начнут блокировать в России
Алаудинов сообщил о жестокости польских и грузинских наемников
Россияне пожаловались на сбой в «Одноклассниках»
Губерниев раскрыл, кто может возглавить объединенную лыжную федерацию
Люди сходят с ума весной: почему, кто реально опасен, как уберечься
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.