Киев и область подверглись массированному комбинированному удару

Киев и Киевская область подверглись мощному комбинированному удару, передает украинский телеканал «Общественное». Основными целями атаки стали объекты энергетической и военной инфраструктуры, что привело к возникновению пожаров и перебоям в электроснабжении в ряде районов.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и других областях была объявлена воздушная тревога. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что объекты инфраструктуры в Одессе получили повреждения, о чем рассказал глава областной администрации Олег Кипер. Этой информации предшествовало сообщение о серии взрывов, которые прозвучали в городе в ночь на 21 февраля. Часть районов осталась без света.

Кроме того, объекты энергетической инфраструктуры Украины подверглись новым массированным атакам. В результате ударов в Киеве получили повреждения ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, из-за чего часть жилых кварталов столицы полностью осталась без электроснабжения.