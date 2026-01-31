Забудьте про комки! Готовлю идеальные тонкие блины. Переворачиваются одним движением. Проверенный рецепт к Масленице

Идеальный блин — это не просто жидкое тесто, а правильный баланс ингредиентов. Секрет нежных, но прочных, тонких блинов, которые не рвутся при переворачивании, кроется в достаточном количестве яиц и правильной консистенции теста, похожей на жирные сливки.

В глубокой миске слегка взбалтываю вилкой 3 яйца с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли. Не нужно добиваться пены, просто смешать до однородности.

Постепенно, тонкой струйкой и постоянно помешивая венчиком, вливаю в яичную смесь 500 мл молока комнатной температуры.

Просеиваю прямо в миску 200 г пшеничной муки высшего сорта. Тщательно размешиваю венчиком, чтобы не осталось ни одного комочка. Тесто должно быть как жидкая сметана.

Затем вливаю 2 ст. л. растительного масла. Еще раз хорошо перемешиваю. Масло в тесте — одна из страховок от прилипания. Даю тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы клейковина муки «разошлась».

Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) на среднем огне. Первый раз смазываю дно небольшим количеством масла с помощью кисточки или кусочка сала на вилке.

Набираю половинку половника теста, выливаю на центр сковороды и быстрым круговым движением распределяю по всей поверхности. Жарю на среднем огне около минуты, пока края не начнут подсыхать и слегка загибаться, а поверхность не станет матовой.

Лопаткой аккуратно поддеваю блин и переворачиваю. Жарю с другой стороны еще 20–30 секунд до румяных пятен. Готовые блины складываю стопкой, можно смазывать каждый кусочком сливочного масла.

