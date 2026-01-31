Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 04:47

Забудьте про комки! Готовлю идеальные тонкие блины. Переворачиваются одним движением. Проверенный рецепт к Масленице

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Идеальный блин — это не просто жидкое тесто, а правильный баланс ингредиентов. Секрет нежных, но прочных, тонких блинов, которые не рвутся при переворачивании, кроется в достаточном количестве яиц и правильной консистенции теста, похожей на жирные сливки.

В глубокой миске слегка взбалтываю вилкой 3 яйца с 1 ст. л. сахара и щепоткой соли. Не нужно добиваться пены, просто смешать до однородности.

Постепенно, тонкой струйкой и постоянно помешивая венчиком, вливаю в яичную смесь 500 мл молока комнатной температуры.

Просеиваю прямо в миску 200 г пшеничной муки высшего сорта. Тщательно размешиваю венчиком, чтобы не осталось ни одного комочка. Тесто должно быть как жидкая сметана.

Затем вливаю 2 ст. л. растительного масла. Еще раз хорошо перемешиваю. Масло в тесте — одна из страховок от прилипания. Даю тесту постоять 15–20 минут при комнатной температуре, чтобы клейковина муки «разошлась».

Хорошо разогреваю сковороду (желательно блинную) на среднем огне. Первый раз смазываю дно небольшим количеством масла с помощью кисточки или кусочка сала на вилке.

Набираю половинку половника теста, выливаю на центр сковороды и быстрым круговым движением распределяю по всей поверхности. Жарю на среднем огне около минуты, пока края не начнут подсыхать и слегка загибаться, а поверхность не станет матовой.

Лопаткой аккуратно поддеваю блин и переворачиваю. Жарю с другой стороны еще 20–30 секунд до румяных пятен. Готовые блины складываю стопкой, можно смазывать каждый кусочком сливочного масла.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Золотистая корочка без яиц: 10 альтернативных способов смазать выпечку — пробуйте сейчас
Общество
Золотистая корочка без яиц: 10 альтернативных способов смазать выпечку — пробуйте сейчас
Капуста, которая тает во рту и хрустит: готовлю только по этому рецепту
Семья и жизнь
Капуста, которая тает во рту и хрустит: готовлю только по этому рецепту
Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь
Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
В фаворитах: рецепт тефтелей с рисом в томатной подливке
Семья и жизнь
В фаворитах: рецепт тефтелей с рисом в томатной подливке
На Масленицу готовлю не только обычные, но и марокканские: блинчики на манке, от которых все в восторге
Общество
На Масленицу готовлю не только обычные, но и марокканские: блинчики на манке, от которых все в восторге
еда
рецепты
блины
Масленица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский сапер раскрыл позорную тактику ВСУ в Сумской области
Бездетность, тяжелая болезнь, уход со сцены: как живет Андрей Губин
Куба забила тревогу на фоне действий США
Россияне готовы плыть через Босфор даже после трагедии со Свечниковым
Маколей Калкин почтил память своей «мамы» по съемочной площадке
В Госдуме назвали лучший способ инвестировать деньги
Стало известно, когда семью Усольцевых могут признать погибшими
После отступления в Сумской области Киев активизировал переброску войск
Представитель Долиной сообщил о вынужденных мерах на концертах певицы
Умерла звезда «Один дома» Кэтрин О'Хара: досье, причина смерти, лучшие роли
ВС РФ сломили оборону важного рубежа на пути к Константиновке
Украинских военных обвинили в обстреле сослуживцев при отступлении
Названы пять вакцин, продлевающих жизнь пожилым людям
Сенату США удалось избежать полного шатдауна правительства
Отмена концертов, пополнение в семье, мнение об СВО: как живет Сабуров
В США сообщили об экстраординарной финансовой активности Ирана
«Ребенок в тяжелом состоянии»: в ДТП под Петербургом погибла семейная пара
Михалков счел справедливыми итоги прошедшей кинопремии «Золотой орел»
Новые документы по делу Эпштейна: в чем обвинили Трампа, что известно
Гейтс опроверг сообщения о вечеринках с девушками на вилле Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.