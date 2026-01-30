Зимняя Олимпиада — 2026
Капуста, которая тает во рту и хрустит: готовлю только по этому рецепту

Готовим квашеную капусту в банке: секрет идеального хруста Готовим квашеную капусту в банке: секрет идеального хруста Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рецепт квашеной капусты в банке, гарантирующий хрустящий результат, основан на точных пропорциях и методе. Для закваски требуется поздняя белокочанная капуста (примерно 2 кг), морковь (2-3 штуки), соль (40 г, не йодированная) и сахар (10-20 г для старта брожения).

Капуста шинкуется, морковь трется на крупной терке. Овощи смешиваются в миске и перетираются с солью и сахаром до появления обильного сока. Эта манипуляция — ключ к успеху. Полученную масса плотно укладывают в чистые банки, утрамбовывая кулаком или толкушкой для удаления воздушных карманов. Сверху обязательно оставляется пространство для сока, который должен полностью покрывать капусту.

Для квашения капусты в домашних условиях банки оставляют при комнатной температуре на 2-4 дня, периодически прокалывая массу деревянной палочкой для выхода газов. Признак готовности — прекращение активного брожения и характерный кисловатый аромат. Хранится готовая квашеная капуста в прохладном месте. Такой проверенный способ закваски сохраняет максимум витаминов и дает тот самый яркий хруст, который ценится в качественной закуске.

