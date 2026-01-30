Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 15:38

Золотистая корочка без яиц: 10 альтернативных способов смазать выпечку — пробуйте сейчас

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Запланировали выпечку, а яиц под рукой не оказалось? Не беда! Существует множество простых и доступных заменителей, которые придадут вашим булочкам и пирогам аппетитный румянец и приятный блеск. Эти способы не требуют редких ингредиентов — всё найдётся на обычной кухне. С ними ваша выпечка будет выглядеть не хуже, чем с яичной смазкой, а иногда даже приобретёт новые интересные оттенки вкуса.

Попробуйте сахарный сироп: смешайте тёплую воду с сахаром в равных пропорциях и нанесите на тесто. Для бархатистого блеска подойдёт сметана, а молоко сделает корочку мягче. Растопленное сливочное масло добавит лёгкий карамельный оттенок. Если вы придерживаетесь веганской диеты, используйте растительное масло или кокосовое молоко — они дают хороший блеск и приятную текстуру.

Крепкий чёрный чай придаст хрустящую корочку и усилит цвет. Для несладкой выпечки можно взять майонез без яиц — он обеспечит равномерный румянец. Фруктовые джемы (абрикосовый или яблочный), слегка разбавленные водой, создадут глянцевое покрытие. Смесь растительного масла с мёдом образует хрустящую карамельную корочку. А пиво поможет добиться воздушной текстуры и аппетитного румянца. Для более насыщенного цвета добавьте щепотку куркумы в любую из этих смесей.

Ранее сообщалось, что этот грузинский суп поражает своей простотой и глубиной вкуса одновременно. Он идеально подходит для легкого, но сытного обеда, согревает и наполняет дом ароматом свежей зелени и специй. Вы потратите минимум активного времени, чтобы получить по-настоящему яркое и полезное блюдо.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветок — мечта занятого садовода: выживет, даже если вы приезжаете на дачу раз в месяц
Общество
Цветок — мечта занятого садовода: выживет, даже если вы приезжаете на дачу раз в месяц
Быстрая запеканка по мотивам азу по-татарски: классный рецепт в копилку хозяйке
Общество
Быстрая запеканка по мотивам азу по-татарски: классный рецепт в копилку хозяйке
От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой
Общество
От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой
Тесто на майонезе — волшебство: картофельный пирог выходит безупречным
Семья и жизнь
Тесто на майонезе — волшебство: картофельный пирог выходит безупречным
Лук — тихий герой на кухне: как обычный овощ помогает худеть и укреплять здоровье
Общество
Лук — тихий герой на кухне: как обычный овощ помогает худеть и укреплять здоровье
выпечка
советы
еда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.