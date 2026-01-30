Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 15:35

От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрой и сытной закуски или необычного гарнира.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, аппетитно золотистая корочка, нежная, воздушная картофельная текстура внутри и пикантные нотки расплавленного сыра со свежестью укропа.

Для приготовления вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 100 г твёрдого сыра, 1 яйцо, 3 ст.л. муки, пучок укропа, соль, перец, растительное масло для фритюра. Приготовьте пюре из тёплого отварного картофеля без добавления жидкости. Добавьте натёртый сыр, мелко рубленный укроп, яйцо, муку, соль и перец. Замесите однородное мягкое тесто. Сформируйте небольшие шарики, сделайте в каждом пальцем отверстие, чтобы получилось колечко. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде до 170-180°C. Обжаривайте пончики порциями по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте тёплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветок — мечта занятого садовода: выживет, даже если вы приезжаете на дачу раз в месяц
Общество
Цветок — мечта занятого садовода: выживет, даже если вы приезжаете на дачу раз в месяц
Быстрая запеканка по мотивам азу по-татарски: классный рецепт в копилку хозяйке
Общество
Быстрая запеканка по мотивам азу по-татарски: классный рецепт в копилку хозяйке
Золотистая корочка без яиц: 10 альтернативных способов смазать выпечку — пробуйте сейчас
Общество
Золотистая корочка без яиц: 10 альтернативных способов смазать выпечку — пробуйте сейчас
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Семья и жизнь
Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
Общество
Грибной паштет — сюрприз для гостей и радость для хозяйки: вкусно, быстро и без мяса
рецепты
выпечка
картофель
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Началось с собак: чиновника обвинили в изнасиловании мальчика под Иркутском
Подросток попыталась поджечь ТЦ
Миллиардера из топ-10 Forbes не узнали на рынке, пока он раздавал деньги
В Госдуме придумали, как повысить качество медицинской помощи
Ситтель ответила на санкции ЕС шуткой о «пользе для страны»
Погибшего при задержании в Ленобласти полицейского наградили посмертно
Юрист раскрыл нюанс дела об убийстве россиянина в метро Москвы
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы
«Это разве первый раз?»: Захарова высказалась о конфликте в ЕС из-за России
Захарова отвергла связь задержанного во Франции танкера с Россией
Ученые обнаружили в воздухе загадочные радиоактивные вещества
Финэксперт оценил идею о запрете использования питомцев в качестве залога
Захарова сделала неожиданное заявление о таблице Менделеева и Украине
Главу управления лесного хозяйства Коми арестовали по делу о взятке
Миронов назвал единственный способ избавить ООН от двойных стандартов
Суд вынес приговор директору инвестплощадки за хищение более 690 млн рублей
Европу ждут морозы и сильные снегопады
Врачи вытащили из мочевого пузыря россиянки забытую коллегами салфетку
Два громких задержания потрясли культурную жизнь российского города
Подросток «стал грушей для битья» из-за Чебурашки с половыми органами
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.