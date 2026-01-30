От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой

От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой

От пюре до золотистого колечка — 30 минут. Картофельные пончики с сыром и укропом: воздушные внутри, с хрустящей корочкой. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрой и сытной закуски или необычного гарнира.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, аппетитно золотистая корочка, нежная, воздушная картофельная текстура внутри и пикантные нотки расплавленного сыра со свежестью укропа.

Для приготовления вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 100 г твёрдого сыра, 1 яйцо, 3 ст.л. муки, пучок укропа, соль, перец, растительное масло для фритюра. Приготовьте пюре из тёплого отварного картофеля без добавления жидкости. Добавьте натёртый сыр, мелко рубленный укроп, яйцо, муку, соль и перец. Замесите однородное мягкое тесто. Сформируйте небольшие шарики, сделайте в каждом пальцем отверстие, чтобы получилось колечко. Разогрейте масло во фритюрнице или глубокой сковороде до 170-180°C. Обжаривайте пончики порциями по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте тёплыми.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.