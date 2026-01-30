Крем-чиз мечты: один ингредиент творит магию!

Чтобы создать этот восхитительный крем-чиз, начните с того, что тщательно взбейте сливочный сыр (300 г) и размягченное сливочное масло (100 г) до идеальной воздушной консистенции. Порционно добавляйте сгущенку (150 г), не прекращая взбивания, чтобы масса стала совершенно однородной и шелковистой. Такой крем идеально подойдет для украшения десертов, начинки тортов или просто как самостоятельная сладость — его нежная текстура покорит с первого кусочка, а приготовление займет считанные минуты. Взбивайте на средней скорости миксера, чтобы пузырьки воздуха равномерно распределились, делая крем легким, как облачко. Готовый крем-чиз хранится в холодильнике до 3 дней, но исчезает гораздо быстрее — попробуйте сами и убедитесь!

Калорийность – 415 ккал на 100 г.

