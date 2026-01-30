Зимняя Олимпиада — 2026
Готовлю тот самый Медовик: медовые коржи и сметанная прослойка

Готовим классический торт Медовик: пошаговый рецепт с фото
Классический торт Медовик — это десерт с узнаваемым медовым ароматом и нежной текстурой. Его основа — тонкие медовые коржи. Для теста требуется мед (100 г), сахар (150 г), сливочное масло (100 г), яйца (2 шт.), сода (1 ч. л.), мука (примерно 500 г).

Мед, сахар и масло растапливаются на водяной бане. В горячую смесь вводится сода, что вызывает активное вспенивание массы. После остывания добавляются яйца и постепенно всыпается мука. Замешивается мягкое тесто, которое делится на части. Каждая часть раскатывается в тонкий пласт и выпекается на пергаменте до золотистого цвета.

Готовые медовые коржи обрезаются по шаблону для ровных краев. Для сметанного крема взбивается жирная сметана (800 г) с сахарной пудрой (200 г) до устойчивости. Сборка торта Медовик происходит на блюде: каждый корж промазывается кремом, а крошка от обрезков используется для обсыпки боков и верха. Готовому торту необходимо настояться в холодильнике не менее 8 часов. За это время коржи в Медовике пропитываются кремом, становясь нежными и мягкими.

Пошаговый рецепт с фото позволяет точно следовать технологии, гарантируя успешный результат даже новичкам. Это проверенный рецепт торта, ставший классикой домашней выпечки.

