28 января 2026 в 08:35

Пеку 1 медовый корж и режу: тортик «Ириска» — очень простой и безумно вкусный

Этот торт «Ириска» — настоящая находка для тех, кто любит домашние десерты без лишней возни. Один большой медовый корж, нежный крем с варёной сгущёнкой — и на выходе получается мягкий, пропитанный тортик с насыщенным карамельным вкусом. Минимум действий, а результат выглядит и на вкус как из кондитерской.

Ингредиенты: яйца — 6 шт., сахар — 200 г, мёд — 2 ст. л., разрыхлитель — 10 г, какао — 2 ст. л., мука — 250 г, сливочное масло — 250 г, варёная сгущёнка — 450 г, сгущённое молоко — 100 г.

Приготовление: яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы в течение 7–10 минут, затем добавьте мёд и ещё раз взбейте. Аккуратно вмешайте просеянную муку, какао и разрыхлитель. Вылейте тесто на противень с пергаментом (примерно 30×40 см) и выпекайте при 180 °C 12–15 минут до сухой шпажки. Готовый корж полностью остудите и разрежьте на 3–4 прямоугольных пласта. Для крема взбейте мягкое сливочное масло до светлой пышной массы, постепенно добавляя варёную сгущёнку, затем введите обычную сгущёнку и ещё раз хорошо взбейте. Промажьте коржи кремом, сложите торт, верх и бока тоже покройте кремом. Уберите в холодильник минимум на 4–6 часов для пропитки.

Ранее мы делились рецептом из шоколадки и пачки творога. Вариант этого брауни можно передавать по наследству — очень вкусно.

